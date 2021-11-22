В Украине бурлила непогода: без света осталось около сотни населенных пунктов

Порывистый ветер обрывал провода и выворачивал деревья.
Во всей Украине около сотни населенных пунктов остались без света из- за непогоды.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 22 ноября.
Сильный порывистый ветер в эти выходные обрывал провода и выворачивал из земли деревья. В Новограде-Волынском на Житомирщине дерево привалило сразу два автомобиля, когда владельцы отдыхали.
В Ямполе Сумской области огромная ветка упала на детскую площадку. К счастью, обошлось без пострадавших. А в центре Сум дерево рухнуло прямо на остановку общественного транспорта. Люди также не пострадали Разорвал ураган и самый большой в области украинский флаг, оторвав от полотнища голубую часть. Вскоре флаг был восстановлен и возвращен на центральный флагшток Сум.
Как сообщалось, 20 ноября в Киеве порывы ветра, достигающие 15-20 м/с, уже натворили бедствия. В Лабораторном переулке в Печерском районе города большое дерево упало на припаркованный автомобиль. На месте инцидента работают спасатели. По предварительным данным, водителя в автомобиле не было.
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