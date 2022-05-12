В Украине бурлит непогода: ливень, ураган и смерч пронеслись несколькими областями (видео)

В Украине бурлит непогода: ливень, ураган и смерч пронеслись несколькими областями (видео)

В Киеве 12 мая бурлит ненастье с ливнем и сильным ветром. В частности, в столице даже повырывало деревья с корнями.

Так, в Киеве ураган разломал пополам легендарную липу Петра Могилы, которой уже около 400 лет.

Об этом пишет "Эспресо".

В Киевской области возле села Мартусовка люди видели смерч, а также жалуются на перебои со светом и Интернетом.

В Черниговской области тоже начался ураган с молнией – настолько сильный, что из-за вихрь пыли невозможно разглядеть горизонт.

Жители Житомирской области сообщают о смерче и зафиксировали на видео ветряный вихрь.

Напомним, в начале мая народный синоптик Владимир Деркач прогнозировал, что в этом месяце в Украину волнами будет заходить дождливая погода с перерывами в один-два или до трех дней. Также синоптик предупреждал о небольшом похолодании во второй декаде месяца – 11-20 мая.

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