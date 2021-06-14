В Украине бушует непогода: Запорожьем пронесся смерч, а в Полтаве — ураган

Страну заливают дожди с грозами, а также сильным ветром.
Непогода не утихает в разных регионах Украины: бушуют дожди, ливни и даже смерч.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 14 июня.
В селе Широкое Запорожской области пронесся мощный смерч. Люди рассказывают, что вихрь возник мгновенно. На кадрах очевидцев, появились в Сети, заметно, как смерч закручивается, вступает в силу и разрушает дома. Местные говорят, что пострадавшие. Впрочем, в ДСНС эту информацию пока не подтверждают.
В Полтаве сильный ветер повалил дерево. Огромный ствол впан на летнюю площадку одного из кафе. Обошлось без пострадавших. К счастью, менее чем за минуту до инцидента посетители, которые были под навесом, решили войти внутрь заведения.
Как сообщалось, Днепр после больших дождей снова залило и на этот раз засыпало градом. В спальных районах Днепра кое образовались как снежные сугробы. Град был мелкий, но засыпало щедро.