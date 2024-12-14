В Украине цена на популярный овощ снизилась на 11%: о каком идет речь

В Украине на этой неделе наблюдается снижение отпускных цен на огурцы из-за слабого спроса на тепличные овощи, что непривычно для середины декабря.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Продавцы вынуждены прибегать к этому шагу, поскольку спрос на огурцы значительно меньше, чем обычно в этот период.

Сегодня цена тепличных огурцов колеблется между 80-110 грн/кг ($1,92-2,64/кг), что на 11% дешевле по сравнению с прошлой неделей. Это связано с тем, что оптовые компании и розничные сети уменьшают закупки крупных партий из-за низких темпов сбыта, что приводит к накоплению нереализованной продукции и ухудшению ее качества.

Несмотря на снижение цен на тепличные огурцы на этой неделе, они все еще на 21% дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство операторов рынка считают текущую ситуацию временной и не исключают, что на следующей неделе цены могут снова возрасти.

Напомним, ранее мы писали интересные факты об истории происхождения овощей.

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