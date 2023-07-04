В Украине цены на топливо подскочат уже в июле: стало известно, сколько будет стоить бензин и дизель

В Украине может подорожать топливо Стоимость дизеля поднимется до восьми гривен, бензина – до 11 гривен.

Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

"Арифметически, это означает, что до восьми гривен должно подорожать дизтопливо и до 11 гривен должен подорожать бензин. Но мы видим, что не будет резкого роста цены. На это несколько факторов. Нет дефицита, есть запасы. Рынок в Европе залит ресурсом, поэтому никаких резких скачков не будет”, — отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, прогнозируется, что до конца июля стоимость может подняться до 5 гривен за дизтопливо.

“В рамках тех, что я вам назвала, мы и ожидаем повышения. Конечно, очень многое зависит от конъюнктуры и цены мировой, но на сегодняшний день мы не видим там никаких резких колебаний. Бензин — где-то на 7-8 гривен мы ожидаем, что может расти цена”, — подчеркнула министерша.

Напомним, что с 1 июля 2023 года в Украине возвращают НДС 20% и довоенные акцизы на все виды топлива.

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