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В Украине цены на топливо подскочат уже в июле: стало известно, сколько будет стоить бензин и дизель

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
2026
Время на прочтение
1 мин
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В Украине цены на топливо подскочат уже в июле: стало известно, сколько будет стоить бензин и дизель

Цены на топливо могут вырасти уже в июле / Фото: Associated Press

Эксперты успокаивают и говорят, что резкого роста не последует.

В Украине может подорожать топливо Стоимость дизеля поднимется до восьми гривен, бензина – до 11 гривен.

Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

"Арифметически, это означает, что до восьми гривен должно подорожать дизтопливо и до 11 гривен должен подорожать бензин. Но мы видим, что не будет резкого роста цены. На это несколько факторов. Нет дефицита, есть запасы. Рынок в Европе залит ресурсом, поэтому никаких резких скачков не будет”, — отметила Юлия Свириденко.

По ее словам, прогнозируется, что до конца июля стоимость может подняться до 5 гривен за дизтопливо.

“В рамках тех, что я вам назвала, мы и ожидаем повышения. Конечно, очень многое зависит от конъюнктуры и цены мировой, но на сегодняшний день мы не видим там никаких резких колебаний. Бензин — где-то на 7-8 гривен мы ожидаем, что может расти цена”, — подчеркнула министерша.

Напомним, что с 1 июля 2023 года в Украине возвращают НДС 20% и довоенные акцизы на все виды топлива.

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Дата публикации
Просмотры
2026
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