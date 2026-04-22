В Украине часть областей осталась без света после атак РФ: где ситуация самая сложная
После атак РФ в Украине зафиксировали аварийные отключения света в нескольких областях. Больше всего потребителей без электроснабжения на Сумщине.
В результате российских атак на объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины зафиксировали обесточивание. Больше всего потребителей без электроснабжения на Сумщине.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины утром 22 апреля.
Отмечается, что из-за обстрелов часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях временно осталась без света. Самая сложная ситуация именно в Сумской области, где повреждения энергообъектов привели к обесточению наибольшего количества абонентов.
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение всем потребителям. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
В то же время, по состоянию на утро 22 апреля применение ограничений электроснабжения не прогнозируется. Украинцев призвали следить за официальными сообщениями своих облэнерго на случай перемен.
Также потребителей просят по возможности экономно пользоваться электроэнергией в вечерние часы — с 17:00 до 22:00, чтобы уменьшить нагрузку на систему.
Сколько продлится отключение света в Украине
Украинцам придется жить с графиками отключений света по меньшей мере несколько лет. Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
«Энергосистема страны истощена, и я не вижу сценариев, когда привести ее в порядок удастся менее чем за три года», — объяснил Харченко.
При активном восстановлении энергосистемы процесс может растянуться примерно на десять лет. Самая сложная ситуация в Киеве, Одессе, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.