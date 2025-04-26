В Украине часть студентов может потерять отсрочку от мобилизации: кого это коснется

Мобилизационные изменения: в Верховной Раде предлагают ограничить отсрочку для студентов профтеха старше 25 лет / © ТСН.ua

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В Украине готовятся к изменениям в правилах предоставления отсрочок от мобилизации для студентов.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, передают Новости.LIVE.

«У нас есть очень интересный феномен, когда человек в возрасте 35-40 лет, когда-то получавший диплом еще до появления единого электронного реестра, заявляет, что потерял документ. После этого она без экзаменов поступает в профессионально-техническое учреждение — там не нужно сдавать НМТ — и таким образом получает право на отсрочку», — пояснил Винницкий.

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Законопроектом предлагается установить ограничения: лица, обучающиеся в системе профессионального или профессионального высшего образования и которым более 25 лет, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.

«Это будет касаться именно совершеннолетних мужчин, уже имеющих предыдущее образование, но пытающихся использовать систему профтеха во избежание призыва», — добавил Винницкий.

Замминистра также отметил, что постановление Кабмина, о котором идет речь в информационном пространстве, является инициативой самого Министерства образования. Однако ключевые изменения именно в будущем законе.

«Этот вопрос еще будет рассматриваться Верховной Радой», — подчеркнул чиновник.

Напомним, в мае мобилизация мужчин в возрасте 50 лет происходит на общих основаниях. Однако военнообязанные в этом возрасте берут служить не везде.