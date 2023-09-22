В Украине чиновникам обязательно нужно подавать е-декларации: Вениславский объяснил, кто их сможет видеть

Парламент поддержал инициативу, но с учетом того, что Украина находится в состоянии войны.

В Украине чиновникам снова нужно обязательно подавать электронные декларации. Однако у украинцев нет доступа ко всем документам должностных лиц.

Об этом сообщил представитель президента в ВР, член комиссии комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский.

По его словам, решение вернуть электронные декларации для чиновников — действительно важно.

"Речь шла о том, что президент настоял, чтобы все декларации высокопоставленных должностных лиц, народных депутатов, руководителей центрального органа исполнительной власти, руководителей сектора безопасности и обороны и других тех должностных лиц, деятельность которых связана с повышенными рисками, были в открытом доступе", — подчеркнул Федор Вениславский.

В то же время, парламент поддержал инициативу, но с учетом того, что Украина находится в состоянии войны. Таким образом, декларации военнослужащих, деятельность которых связана с непосредственной опасностью их жизни и здоровья, будут закрытыми. Но у всех государственных чиновников круглосуточно будет открыт доступ к их декларациям.

Кроме того, есть определенные ограничения в отношении людей, которые находятся на временно оккупированных россиянами территориях.

"Представители органов госвласти, местного самоуправления — на них также не будут распространяться требование открытия круглосуточного доступа к этим декларациям. Поскольку это также связано с их безопасностью", — добавил Вениславский.

Напомним, что в среду, 20 сентября, Рада приняла закон о публичном открытии е-декларирования с учетом вето президента Владимира Зеленского.

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