В Украине цифровизируют сельские библиотеки: 150 компьютеров передают Запорожской области

Сейчас 12 областей Украины уже получили более 3000 компьютеров.

Министерство цифровой трансформации Украины вместе с партнерами передают 150 единиц компьютерной техники сельским библиотекам Запорожской области в пределах проекта "Цифровое образование".

Об этом 28 сентября сообщает Минцифры.

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Это часть масштабной инициативы по передаче 5000 компьютеров библиотекам на всей территории страны: так, 12 областей Украины уже получили более 3000 компьютеров. На реализацию проекта не потрачены средства государственного бюджета. Это стало возможным благодаря передаче техники партнером Favbet Foundation. Также партнерами являются Офис Президента Украины, Ассоциация развития туризма, Украинская библиотечная ассоциация.

В Украине более 15 000 публичных библиотек, большинство из которых — это сельские библиотеки и библиотеки ОТГ. Лишь около 30% из них имеют компьютеры и подключены к сети Интернет.

Напомним, в Днепре с ретроавтобуса сделали библиотеку. Этот транспорт в советское время использовали как передвижную библиотеку, театр, музей и даже цирк. Поэтому решили предоставить новую жизнь необычному транспорту.

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