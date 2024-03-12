В Украине COVID-19 переходит в разряд сезонных заболеваний

В Украине коронавирус переходит в разряд сезонных заболеваний. Впрочем, COVID-19 будет в дальнейшем мутировать.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона.

"Я уверен, что COVID-19 позади. Несмотря на то, что в Украине цифры вакцинации не достигают рекомендованных ВОЗ, мы уже точно можем сказать, что COVID-19 окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний", — подчеркнул он.

Кузин говорит, что каждый сезон украинцы будут сталкиваться с коронавирусом, который продолжит мутировать. Впрочем, характер мутаций COVID-19 не свидетельствует о том, что он станет более агрессивным.

По данным Кузина, с начала COVID-пандемии в Украине было зафиксировано более 5,5 млн случаев заболевания. От осложнений коронавируса умерли около 112 тыс. человек.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал, что по состоянию на конец января 2024 года в Украине зафиксировано 17 штаммов коронавируса. В частности, и новый штамм "Дженни".

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