В Украине декриминализовали дезертирство и самовольное оставление части — подробности

Закон предусматривает, что военных освободят от уголовной ответственности, если они вернутся на место службы.

Верховная Рада приняла законопроект о ослаблении ответственности за самовольное оставление части (СЗЧ) или дезертирство, если это произошло впервые.

Об этом говорится в сообщении народного депатата Алексея Гончаренко.

Депутаты приняли закон №11322. Он предполагает, что военных освободят от уголовной ответственности, если они сами вернутся на место службы.

Если подозреваемый в самовольном уходе из части выразил желание продлить службу, его могут освободить от уголовной ответственности.

Известно также, что военнослужащий, с согласия командира, может вернуться как в свою часть, так и в другую,

Напомним, в Киевской области осудили мобилизованного многодетного, который в 2022 году сбежал с военной службы. Военнослужащего приговорили к испытательному сроку. У мужчины трое детей.

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