В Украине демобилизуют срочников, чей срок службы истек — Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести демобилизацию военнослужащих-срочников, срок службы которых истек.
В ближайшее время военнослужащие срочной службы, срок службы которых истек, будут демобилизованы.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Украинскому Радио.
"Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их", — рассказал Алексей Данилов.
По словам секретаря СНБО, срочники, у которых истек срок службы, но они желают остаться, могут сделать это, заключив контракт. Остальные же будут демобилизованы.
"Это справедливо", — подытожил Данилов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу, 24 ноября, заседание Ставки. Рассматривались сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация, срочники.
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