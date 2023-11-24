В Украине демобилизуют срочников, чей срок службы истек — Данилов

В ближайшее время военнослужащие срочной службы, срок службы которых истек, будут демобилизованы.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии Украинскому Радио.

"Что касается мобилизации проходивших срочную службу людей, то президент попросил и военные согласились, что в ближайшее время эти люди будут демобилизованы. Этот процесс состоится и мы понимаем, сколько их", — рассказал Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, срочники, у которых истек срок службы, но они желают остаться, могут сделать это, заключив контракт. Остальные же будут демобилизованы.

"Это справедливо", — подытожил Данилов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу, 24 ноября, заседание Ставки. Рассматривались сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВЛК, ротация, срочники.

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