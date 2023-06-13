В Украине День медицинского работника будут отмечать в июле – Зеленский подписал указ

В Украине День медицинского работника будут отмечать 27 июля.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании в Украине Дня медицинского работника 27 июля.

Соответствующий документ №327/2023 опубликован на сайте президента.

"Учитывая значение сферы здравоохранения и вклад ее работников в обеспечение жизненно важных интересов человека, общества и государства, свидетельствуя о преданности медработников делу оказания медицинской помощи, сохранения здоровья и спасения человеческих жизней, в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины постановляю установить в Украине профессиональное праздник сферы работников здравоохранения – День медицинских работников, который будет отмечаться ежегодно 27 июля", — говорится в указе.

Отмечается, что указ президента Украины от 3 июня 1994 года № 281/94 "О Дне медицинского работника", согласно которому профессиональный праздник медиков отмечался 18 июня, признается утратившим силу.

Этот указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар армии РФ по Кривому Рогу.

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