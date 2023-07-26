В Украине депутатам и чиновникам запретили выезд за границу — нардеп

Теперь все, кто пытается пересечь границу, должны остановиться на границе и "ожидать разрешения" от Офиса президента.

На посты всех пограничников Украины разослали указание о запрете на выезд всех чиновников и депутатов за границу.

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Об этом сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко с ссылкой на собственные источники.

Он заявил, что теперь все, кто пытаются пересечь границу, должны остановиться на границе и "ожидать разрешения" от Офиса президента.

"По сути, теперь Андрей Ермак лично в телефонном режиме разрешает или блокирует выезд чиновников и депутатов", – считает Гончаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что после скандала с "Мальдивской дипломатической миссией" нардепа Юрия Аристова в Раде предлагают закрыть границы для депутатов и министров и вернуть электронные декларации.

Кроме того, мы ранее информировали, что прокуратура открыла дело о выезде за границу нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова, заскочившего на Мальдивах. А ДБР и СБУ провели в политика обыски.

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