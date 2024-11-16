В Украине десятки тысяч мужчин потеряли "бронь" – СМИ

После аудита предприятий и организаций, имеющих статус критических, десятки тысяч мужчин призывного возраста лишились бронирования от службы в армии.

Об этом пишет NV со ссылкой на источник.

Указанный аудит завершили до 15 ноября.

По результатам проверки соответствующего статуса критичности лишили 10% предприятий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по результатам проведенного аудита был выявлен "ряд проблемных моментов, которые нужно устранить". По его словам, региональные и отраслевые критерии критичности предприятий будут теперь согласовываться с Министерством обороны и Министерством экономики. В то же время, обязательными пунктами для бронирования работников в частном секторе будут зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом.

Напомним, в Минэкономики рассказали, сколько украинцев на данный момент имеют бронирование от мобилизации. Министр экономики Юлия Свириденко говорит, что за все время полномасштабной войны количество забронированных от мобилизации военнообязанных никогда не превышало 950 тысяч человек.

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