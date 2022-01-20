В Украине действовала масштабная сеть мест разврата: подпольные бордели работали в 15 областях и в столице (фото, видео)

В Украине действовала масштабная сеть мест разврата: подпольные бордели работали в 15 областях и в столице (фото, видео)

Организатор и 13 соучастников вовлекли в занятие проституцией более 80 женщин.

В четверг, 20 января, в Национальной полиции сообщили о прекращении деятельности организованной преступной группы, участники которой организовали разветвленную сеть мест по оказанию сексуальных услуг за денежное вознаграждение. Преступная группа действовала на территории 15 областей и в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, организатором сети оказался 40-летний житель города Днепр.

К сутенерской деятельности мужчина привлек 13 подельников. Злоумышленники обустроили 28 мест разврата на территории столицы и в 15 областях государства.

"Полицейские установили более 80 женщин, которые работали на участников организованной преступной группы и оказывали сексуальные услуги, стоимость которых составляла от 800 до 5 000 гривен", — говорится в сообщении.

Во вторник, 18 января, правоохранители провели более 40 санкционированных обысков по местам жительства фигурантов и помещениях, где предоставлялись сексуальные услуги.

Среди изъятых доказательств противоправной деятельности – около полумиллиона гривен, полученных участниками за предоставление сексуальных услуг, а также скрытые видеокамеры, запись с которых передавалась на сервер организатора преступной деятельности. Полицейские изъяли видеотехнику и сервер с сохраненными видеофайлами.

Во время проведения обысков в квартире организатора преступной группы, сообщница пыталась вынести его личный ноутбук, более 300 тысяч гривен, записи "черной бухгалтерии" и документы.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 302 и ч. 3 ст. 303 УК Украины. Организатору и всем членам организованной преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет.

Напомним, в городе Ровно во время этой спецоперации правоохранители провели санкционированный обыск в одном из заведений сети массажных салонов, в котором оказывали клиентам интимные услуги. Во время неожиданного визита полицейских одна из работниц салона оказывала услуги клиенту.

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