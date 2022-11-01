В Украине действуют два режима отключения электроэнергии: плановый и аварийный (как отличить)

В правительстве объяснили, как отличаются режимы отключения электричества и почему не всегда есть их графики.

В Украине действуют два режима отключений электроэнергии: плановый и аварийный.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что плановый режим применяется для стабилизации энергосистемы по заранее спланированным графикам.

"Работаем вместе с энергетиками, чтобы графики таких отключений соответствовали действительности и были минимальными", — говорит глава правительства.

А вот аварийные отключения невозможно предусмотреть и спрогнозировать, как долго они продлятся.

"Когда ракета или дрон бьют по объекту инфраструктуры, то как следствие, экстренно отключается часть потребителей", — объяснил Шмыгаль.

В то же время, по его словам, за октябрь и ноябрь "у нас наибольший за 8 лет прогресс в поставке систем противовоздушной обороны для защиты нашей инфраструктуры".

"ПВО, ремонты, резервы и экономия — наш ответ на российский терроризм", — подытожил премьер.

Атака РФ на энергетическую систему Украины

Россия уже не скрывает свои атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Так, 31 октября после очередного массированного обстрела Минобороны РФ признало, что снова нанесло удары по украинским энергетическим объектам.

В то же время в "Укрэнерго" сообщили, что энергосистема Украины – цель для России и зима будет сверхтяжелой.

Впрочем, помочь Украине готов ЕС. Так, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что во всем Евросоюзе работают с операторами энергосистем по поставке Украине необходимого оборудования и материалов.

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