В Украине действуют графики во всех областях: где ситуация со светом самая сложная

Ситуация со светом сложная / © Associated Press

По состоянию на утро, 5 декабря, из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

«На поврежденных энергообъектах продолжаются восстановительные работы, энергетики работают над восстановлением электроснабжения», — говорится в сообщении.

Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Украине после Дня Святого Николая ожидается постепенное сокращение продолжительности плановых отключений электроэнергии. Самая сложная ситуация наблюдается в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях, где по графику свет может выключаться более 10 часов в сутки.

Как рассказал глава правления компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко в эфире телемарафона, облегчить ситуацию в энергосистеме удалось благодаря активной работе ремонтных и аварийных бригад, непрерывно выполняющих восстановительные работы на электростанциях и линиях электропередач. Он отметил, что после Дня Святого Николая компания сделает все возможное, чтобы подсоединить к работе элементы, которые сейчас были отключены.

Из-за предварительных массированных атак и погодных условий в Украине применяются ограничения потребления: почасовые отключения для населения и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Потребителей призывают экономно пользоваться электроэнергией и переносить работу мощных приборов на ночные часы после 22:00.