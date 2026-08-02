В Украине дизель начали отпускать с ограничениями: какой лимит и кого на самом деле касается

Топливо на АЗС / © pixabay.com

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Некоторые украинские автозаправочные станции начали ограничивать объем продаж дизельного топлива одному клиенту. В то же время в сети OKKO опровергли информацию о лимитах для автомобилей и объяснили, что ограничение касается только заправки канистр.

О возможном внедрении лимитов сообщило издание Delo.ua со ссылкой на участников рынка и независимого эксперта.

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По их информации, на отдельных АЗС за одну операцию могут продавать от 50 до 100 литров дизельного горючего. Такие ограничения якобы чаще всего устанавливают на заправках вдоль трасс, которыми пользуются водители грузовиков и дальнобойщики.

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Почему на отдельных АЗС могли появиться лимиты

Одной из причин называют сокращение разницы между оптовой и розничной стоимостью дизеля. Поэтому большим потребителям в некоторых случаях стало выгоднее покупать топливо непосредственно на АЗС, а не на нефтебазах.

Значительные разовые заправки могут быстро истощать запасы станций, в то время как логистические цепи не всегда успевают оперативно пополнять резервуары.

Среди других факторов называют сокращение поставок топлива в Украину, ограниченное предложение на европейском рынке и проблемы с перевозками по Дунаю из-за низкого уровня воды.

В то же время полное прекращение продажи дизеля эксперты не прогнозируют. Однако на отдельных станциях горючее может периодически заканчиваться до прибытия следующей партии.

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Что заявили в OKKO

В публикации утверждалось, что сеть OKKO якобы ввела предел в 100 литров за одну заправку. В компании эту информацию опровергли.

«Никаких ограничений на заправку автомобилей нет. Лимит 100 литров касается исключительно отпуска горючего в канистры и не распространяется на заправку транспортных средств», - заявили в сети.

Таким образом водители могут заправлять автомобили на станциях OKKO без указанного ограничения. Лимит действует только при покупке горючего у канистры.

Ситуация с горючим в Украине: последние новости

В конце июля цены на горючее в Украине росли третий день подряд. По состоянию на 31 июля средняя стоимость бензина А-95 составляла около 81,50 грн за литр, а дизельного горючего - 90,55 грн.

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Заметнее всего дорожал именно дизель: отдельные сети повысили цены на обычное и премиальное топливо сразу на две гривны за литр. Самые высокие цены фиксировались на АЗС OKKO, WOG и SOCAR, в то время как дешевле заправиться можно было в сетях «БРСМ-Нефть» и «Укрнефть».

Руководитель Prime Group Дмитрий Леушкин не исключил, что до 10 августа дизель может подорожать до 100 гривен за литр, а бензин – до 95 гривен. По его словам, дальнейшая динамика цен будет зависеть от решений правительства. В то же время, системного дефицита бензина и дизеля эксперт не прогнозирует.

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