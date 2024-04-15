В Украине для малышей появилась интересная онлайн-платформа забытых народных сказок из разных регионов

Сказки, представленные на сайте, собраны в многочисленных экспедициях по всем уголкам страны.

В Украине появилась интересная онлайн-платформа "U. Страна сказок" украинских народных сказок. Это проект, где оживают забытые сказки из разных уголков Украины.

Об этом идет речь на сайте проекта.

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"U. Страна сказок" – это новая онлайн-платформа украинских народных сказок, которая доступна для широкой аудитории, посвященная сказкам из разных регионов Украины. "U.СТРАНА СКАЗОК" – уникальный онлайн-ресурс, цель которого возродить и сохранить украинскую народную сказку, рассказать об особенностях региона, в котором она родилась, а также помочь родителям внедрить традиции семейного чтения.

По словам организаторов проекта, сказки, представленные на сайте, собраны в многочисленных экспедициях по всем уголкам страны и их аутентичность — одна из главных изюминок платформы "U. Страна сказок". Основную базу проекта составил сборник сказок Николая Зинчука, известного украинского фольклориста, с 70-х годов собравшего более 8000 волшебных рассказов со всех уголков Украины.

"Во Франции был Шарль Перро, в Германии — братья Гримм, а мы, к счастью, имеем Зинчука и тысячи украинских сказок, которые теперь можем послушать и передать детям", — отметил руководитель проекта Роман Дмитрик, соучредитель общественной организации The Hands.

Особенностью проекта является то, что сказки будут представлены в трех разных форматах:

текстовом,

аудио-

анимационном вариантах.

"Мы хотели, чтобы родители и дети имели возможность подойти к украинской сказке с разных сторон — просмотреть как мультик в свободную минуту, включить аудио версию перед сном или даже поставить, как семейный спектакль, перед тем, прочитав его всей семьей", – рассказал креативный директор проекта Юрий Пристаецкий.

К работе над проектом присоединились известные украинские актеры театра и кино Римма Зюбина, Михаил Кукуюк, Виталина Библив, Роман Ясиновский, Антонина Хижняк и многие другие.

Как отмечают создатели проекта, платформа "U. Страна сказок" планирует развиваться, постоянно дополняться и расширяться для того, чтобы обеспечить как родителей, так и учителей ценным ресурсом для изучения культуры, обычаев и традиций нашего народа. А еще сказка, как отмечают психологи проекта, является очень полезным инструментом арт-терапии, который поможет в преодолении детской тревожности, стресса и страхов.

К слову, проект "U.Страна сказок" создан командой The Hands и реализуется при поддержке проекта Агентства США по международному развитию USAID "Укрепление общественного доверия (UCBI)".

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