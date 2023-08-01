Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине для рейсовых автобусов заработала "єЧерга": Шмыгаль рассказал детали

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
411
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине для рейсовых автобусов заработала "єЧерга": Шмыгаль рассказал детали

Денис Шмигаль на заседании правительства / Фото: Правительственный портал

Сейчас она работает в тестовом режиме.

В Украине для рейсовых автобусов заработала в тестовом режиме "єЧерга".

Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Денис Шмигаль.

"Сервис доступен на украино-польском пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск". Тестирование поможет устранить недостатки. После этого услуга будет доступна на всей западной границе. Ранее "єЧерга" уже работала для грузовых авто. Ставим целью максимально расширить пропускную способность пунктов пропуска и повысить комфорт при пересечении границы”, — рассказал Денис Шмыгаль.

Напомним, что в МИДе прокомментировали задержание украинки на протестах в Грузии.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
411
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация