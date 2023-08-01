В Украине для рейсовых автобусов заработала "єЧерга": Шмыгаль рассказал детали

Сейчас она работает в тестовом режиме.

В Украине для рейсовых автобусов заработала в тестовом режиме "єЧерга".

Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Денис Шмигаль.

"Сервис доступен на украино-польском пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск". Тестирование поможет устранить недостатки. После этого услуга будет доступна на всей западной границе. Ранее "єЧерга" уже работала для грузовых авто. Ставим целью максимально расширить пропускную способность пунктов пропуска и повысить комфорт при пересечении границы”, — рассказал Денис Шмыгаль.

Напомним, что в МИДе прокомментировали задержание украинки на протестах в Грузии.

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