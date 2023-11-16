В Украине для уничтожения оккупантов массово производят аналоги "Шахедов"

В Украине производят десятки так называемых "Шахедов" в месяц. Они стали аналогами иранских беспилотников.

Об этом во время ежегодного собрания Европейской Бизнес Ассоциации сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, пишет Forbes.

По его словам, именно оборонная отрасль сейчас вносит весомый вклад в рост экономики страны. В будущем он может стать главным сектором.

“Начиная с того, что называют “украинским Шахедом”, мы не говорим название этого продукта, но вышли на серийное производство его и сейчас (производим) десятки в месяц, продолжая многими другими позициями, которые мы раньше производили совсем мало, а сейчас имеем приличные цифры”, – подчеркнул Александр Камышин.

Отдельно он подчеркнул, что кратный рост производства не всегда удовлетворяет правительство. В то же время удовлетворить может десятикратный рост и больше. И в нашем государстве уже по многим направлениям такой рост.

"Сегодня многие дроновые компании увидели возможность на одном из государственных заводов найти те ресурсы, которые они не могут найти сами себе отдельно", — сказал он.

В качестве примера небольшим дроновым компаниям помогает сервисный центр на госзаводе. По словам Камышина, это пример того, как государство своим ресурсом помогает развиваться.

"В этом плане "украинский Шахед" появился именно на государственном заводе", — добавил министр.

Напомним, что россияне придумали план, как выбить ВСУ с левого берега Херсонщины.

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