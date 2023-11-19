В Украине для водителей станет больше штрафов: что нужно знать

В Украине увеличат штрафы и введение ответственности за действия, которые сейчас не считаются нарушением.

О законодательных инициативах, которые сейчас рассматриваются в парламенте, рассказал народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета ВРУ по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко, пишет Auto24.

Баллы за нарушение ПДД

Он объясняет, что система баллов за нарушение ПДД, теоретически, должна побуждать водителей меньше нарушать. Возврат подобной системы (даже в электронном виде), на первый взгляд кажется логичным шагом.

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"Однако стоит учитывать, что не все водители проезжают за определенный промежуток времени одинаковое количество километров. У человека, ездящего на машине только на дачу на выходных, и у таксиста, который наматывает по 300 километров в день, вероятность совершения нарушений будет разной. и лимит нарушений должен быть разным", — говорится в сообщении.

Учитывая это, штрафные баллы увеличивают коррупционные риски со стороны правоохранителей.

Штраф за превышение скорости больше чем за 50 км.

Кроме того, народные депутаты предлагают убрать штраф за превышение скорости более чем на 20 километров. Вместо этого останется следующий — 1700 грн больше, чем за 50 км.

"Это ограничение действует как на узеньких улочках, так и на шоссе и проспектах, которые имеют по три или четыре полосы движения в одном направлении, разделены отбойниками и не имеют наземных пешеходных переходов. Двигаться по таким дорогам со скоростью 50 км/ч не совсем логично и действующие 20 километров "люфта" нивелируют это ограничение. Конечно, на таких дорогах можно поставить соответствующие знаки, но местные власти обычно не спешат это делать (подобная практика распространена только в нескольких городах Украины)", — говорится в сообщении.

Штраф за громкий выхлоп

Полномасштабная война добавила еще один страх украинцам – люди пугаются громких звуков. По мнению Владимира Крейденка, ответственность за громкий выхлоп должна существовать.

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"В Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект. За превышение уровня шума предлагается установить санкцию в фиксированном размере – 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (17 000 грн), а в случае повторности – 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 грн) с возможным лишением права управления транспортными средствами сроком от трех до шести месяцев", — указано в сообщении.

Запрет дрифта

Случаев дрифта на дорогах сегодня крайне мало. Однако соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

!Он предусматривает штрафы 8500 грн за первый случай. Если водителя заметят на дрифте второй раз в течение года, он получит 17000 грн штрафа и лишение права управления транспортными средствами сроком от шести месяцев до одного года", — указано в сообщении.

Напомним, Кабинет министров принял изменения в постановления по части актуализации стоимости платных номерных знаков для автомобилей.

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