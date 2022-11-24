В Украине до сих пор наблюдаются проблемы с мобильной связью: что известно

В Киеве и многих областях Украины наблюдаются проблемы со связью после вчерашней ракетной атаки на объекты энергетической инфраструктуры.

Украинские мобильные операторы отмечают, что возобновление связи зависит от энергоснабжения.

Kyivstar

"Kyivstar использует все технические возможности для того, чтобы снизить влияние отключений на работу сети. Сейчас для поддержания работы сети там, где это возможно, задействовано до 260 мобильных и около 400 стационарных генераторов, работают все бригады нашей компании и подрядных организаций, в пути постоянно более 100 машин, которые регулярно доставляют топливо во всех регионах. За сутки мы использовали более 60 тысяч литров горючего", — рассказали в компании Kyivstar в комментарии "РБК-Украина".

LifeCell

В компании LifeCell рассказали, что также наблюдают проблемы с мобильной связью по всей Украине.

"Поддерживаем узловые сайты на генераторах, довозим топливо, делаем все, что можем", – сказал представитель мобильного оператора.

Vodafone

Следует отметить, что мобильная сеть Vodafone работала почти постоянно, хотя и с перебоями.

Когда ждать улучшения ситуации со связью

Все мобильные операторы отмечают, что обновление связи зависит от энергоснабжения.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что связь в Украине постепенно восстанавливается. Есть регионы, где ситуация с работой базовых станций самая лучшая.

Какая ситуация с полным блекаутом в Украине

Российские оккупанты 23 ноября нанесли по Украине очередной ракетный удар. Попали в объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома. Массированные ракетные атаки кафиров на энергетическую структуру привели к перебоям питания сетей связи общего пользования.

Уже 24 ноября к сети начали постепенно подключать города Украины. Первое, что было заживлено – объекты критической инфраструктуры.

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