В Украине добыли один из самых крупных янтарных камней в мире (фото)

В Украине добыли один из самых крупных янтарных камней в мире (фото)

До этого в Украине крупнейшими считались образцы янтаря массой 1930 г и 1040 г.

В Ровенской области нашли самый большой в Украине камень янтаря, весом более 5 килограммов.

Об этом в своем Facebook сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

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"Он (камень янтаря — ред.) весит более 5 кг и входит в десятку крупнейших "янтарных" камней мира", — подчеркнул Коваль.

Он также отметил, что до этого в Украине крупнейшими считались образцы янтаря массой 1 930 г и 1 040 г, а в мире максимальный вес янтарного камня составляет более 9 кг. Лежит рекордный образец в Музее естествознания в Берлине.

Как сообщает глава Ровенской облгосадминистрации, новый крупнейший янтарный камень в Украине добыли на месторождении Владимирец-Восточный.

"Такие экземпляры чрезвычайно редки, подтверждают эксперты Государственного геммологического центра Украины. Лишь несколько камней подобного веса находятся в музеях и частных коллекциях", — подчеркнул Коваль.

Вес крупнейшего янтарного камня в Украине составляет 5305 г. / Виталий Коваль/Facebook

Напомним, полиция разоблачила схему незаконной добычи полезных ископаемых — топаза, берилла и кварцевого сырья. Злоумышленники поставляли полезные ископаемые на ювелирный завод в Киеве.

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