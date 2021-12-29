В Украине добыли один из самых крупных янтарных камней в мире (фото)

До этого в Украине крупнейшими считались образцы янтаря массой 1930 г и 1040 г.
В Ровенской области нашли самый большой в Украине камень янтаря, весом более 5 килограммов.
Об этом в своем Facebook сообщил глава Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.
"Он (камень янтаря — ред.) весит более 5 кг и входит в десятку крупнейших "янтарных" камней мира", — подчеркнул Коваль.
Он также отметил, что до этого в Украине крупнейшими считались образцы янтаря массой 1 930 г и 1 040 г, а в мире максимальный вес янтарного камня составляет более 9 кг. Лежит рекордный образец в Музее естествознания в Берлине.
Как сообщает глава Ровенской облгосадминистрации, новый крупнейший янтарный камень в Украине добыли на месторождении Владимирец-Восточный.
"Такие экземпляры чрезвычайно редки, подтверждают эксперты Государственного геммологического центра Украины. Лишь несколько камней подобного веса находятся в музеях и частных коллекциях", — подчеркнул Коваль.
Напомним, полиция разоблачила схему незаконной добычи полезных ископаемых — топаза, берилла и кварцевого сырья. Злоумышленники поставляли полезные ископаемые на ювелирный завод в Киеве.
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