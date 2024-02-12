В Украине дорожает недвижимость: эксперт сообщил актуальные цены на квартиры в разных городах

Цены в долларовом эквиваленте почти догнали показатели января 2022, а во Львове и Ужгороде уже превысили старые показатели.

В Украине с начала полномасштабной войны впервые восстанавливается рынок недвижимости. В 2021 было продано 325,1 тыс. квартир и домов, тогда как в 2015-м количество сделок не достигало и 200 тыс. С начала полномасштабного вторжения ситуация на рынке недвижимости в Украине кардинально изменилась, определенное время реестр прав на недвижимое имущество был вообще закрыт. За 2022 год было заключено только 100,7 тыс. сделок.

Об этом говорится в данных Министерства юстиции, опубликованных OpenDatabot.

"В прошлом году рынок недвижимости постепенно начал восстанавливаться. Было зарегистрировано 172,6 тыс. сделок по купле-продаже квартир и домов. Это значительно меньше, чем в 2021-м или даже в 2015-м", — отметил изданию OBOZ.UA риелтор, работающий в Киевской области.

По его словам, покупатели уже не столь активно реагируют на новости и не отменяют сделки после очередной ракетной атаки.

Как изменились цены на недвижимость в Украине

По информации экспертов ЛУН, в большинстве регионов за прошлый год значительно подорожали квартиры, подсчитали

Во Львове средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 58,5 тыс. долларов. По сравнению с прошлым годом, стоимость изменилась. Тогда цена была на 6,4 тыс. долларов меньше.

средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 58,5 тыс. долларов. По сравнению с прошлым годом, стоимость изменилась. Тогда цена была на 6,4 тыс. долларов меньше. В Киеве квартиры напротив за последние полгода подешевели. Цена снизилась на 2 тыс. долларов и достигла в среднем 62 тыс. долларов за однокомнатную квартиру.

квартиры напротив за последние полгода подешевели. Цена снизилась на 2 тыс. долларов и достигла в среднем 62 тыс. долларов за однокомнатную квартиру. В Сумах – одна из самых дешевых квартир (средняя стоимость однокомнатной составила 24,5 тыс. долларов).

– одна из самых дешевых квартир (средняя стоимость однокомнатной составила 24,5 тыс. долларов). В Харькове – 25 тыс. долларов.

– 25 тыс. долларов. В Николаеве квартиры дешевле – однокомнатную в городе можно приобрести за 21 тыс. долларов.

квартиры дешевле – однокомнатную в городе можно приобрести за 21 тыс. долларов. В Ужгороде значительно выросла стоимость квартир (51,6 тыс. долларов). В этом городе нет комендантского часа и обстрелов, влияющих на цены.

"Среди 1-комнатных квартир Киев потерял 3%, а Львов в то же время нарастил 12%. Рекордсменом стал Ивано-Франковск, там +18% в валюте", – объясняют эксперты ЛУН.

Аналитики также посчитали, сколько лет нужно собирать на однокомнатную квартиру. Оказалось, что во Львове нужно 9,8 года откладывать среднюю зарплату, чтобы купить однокомнатную квартиру. В Киеве – 9,4 года. В Николаеве – 4,2 года.

Одно из крупных столичных агентств недвижимости подсчитало: сейчас в среднем квадратный метр жилья в Киеве стоит 1,97 тыс. долларов. До полномасштабной войны – 2,02 тыс. долларов. Самое дешевое жилье в Деснянском районе (около 1,2 тыс. долларов), а самое дорогое – в Печерском (около 3,5 тыс. долларов).

Как отмечают эксперты ЛУН, если стоимость пересчитать в гривне, квартиры в Украине подорожали.

В январе 2022-го квартира стоимостью 90 тыс. долларов в Киеве в гривневом эквиваленте обошлась в 2,4 млн грн. Сейчас такая же квартира будет стоить около 88,6 тыс. долларов (ибо цены в валюте снизились). Но в гривне придется заплатить за такую квартиру уже 3,3 млн. гривен.

Напомним, ТСН.ua уже сообщал, что цены на недвижимость в Киеве за квадратный метр колеблется от 900 до 2600 долларов за квадратный метр. А самая дешевая квартира на вторичном рынке в столице обойдется в 31 тысячу долларов.

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