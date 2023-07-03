В Украине дорожает топливо: как изменятся цены за месяц

В частности, стоимость бензина может взлететь на 8–9 грн.

На АЗС Украины уже выросли цены на горючее после возвращения с 1 июля НДС и акциза до довоенного уровня, и будут расти еще в течение месяца.

Об этом директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал изданию "РБК-Украина".

По прогнозу эксперта, за месяц бензин в Украине подорожает на 8-9 грн, дизтопливо – на 5-6 грн, автогаз – на 3 грн.

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"Я думаю, что цена будет повышаться в течение месяца, потому что, по сути, этот месяц будет необходим для того, чтобы топливо с новыми налогами заменило топливо с низкими налогами", — пояснил Куюн.

Цены на топливо растут из-за НДС и акцизов

Специалист также разъяснил, что подорожание горючего происходит из-за возврата НДС до довоенного уровня (то есть роста с 7% до 20%) и из-за увеличения акцизов.

Эту ситуацию предусмотрели и воспользовались трейдеры в ожидании дополнительной прибыли. Так, в мае-июне они привезли много горючего по старым акцизным ставкам и будут продавать его уже в период роста цен.

Однако главный фактор в повышении цен на топливо – это рост на 13% НДС.

"Он (налог) уплачивается непосредственно в момент продажи конечному потребителю, то есть он уже вступил в силу по существу", – отметил Куюн.

Он добавил, что на АЗС еще физически нет топлива с новым акцизом, потому что июльское горючее с новым акцизом еще никто не привез. В то же время НДС уже с 1 июля начисляется по новой ставке, соответственно его уже начали учитывать в стоимости топлива.

Насколько подорожают разные виды горючего

По оценкам эксперта с учетом всех прогнозов, цены на бензин вырастут на 8-9 грн, а на дизельное топливо — на 5-6 грн.

"Диапазон будет где-то: дизельное топливо – до 50 гривен на литр, 95-й бензин – до 55 гривен за литр", – сказал Куюн.

Он добавил, что меньше всего прибавит в цене автогаз — примерно 3 грн. Так что цены на этот вид горючего вырастут примерно до 26 грн.

Какие еще прогнозы по поводу цен на топливо в Украине

Напомним, в Украине с 1 июля вернули акциз на горючее и размер НДС до довоенного уровня (налог был 7%, а стал 20%).

Поэтому эксперты заранее предупреждали украинцев о росте цен на топливо. Так, в середине июня Куюн прогнозировал, что стоимость бензина может вырасти более чем на 10 грн/л, дизтоплива – на 8 грн/л, а сжиженного газа – на 3 грн/л.

Вместе с тем Куюн замечал, что рост цен на топливо будет происходить постепенно.

В то же время Союз украинских предпринимателей (СУП) оценивал, что в результате возврата налогов на горючее литр бензин может подорожать на 12 грн/л, дизтопливо – на 8 грн/л, автогаз – на 3 грн/л.

Цены на топливо начинают рост: цепочка подорожаний запущена

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