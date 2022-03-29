В Украине достаточно наработанного материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и РФ — Арахамия

В Украине достаточно наработанного материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и РФ — Арахамия

Украина ждет ответа от России.

Глава фракции "Слуга народа", член украинской переговорной делегации Давид Арахамия убежден, что у украинской стороны уже достаточно наработанного материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и России.

Об этом он заявил во время брифинга 29 марта по итогам переговоров.

"Я считаю, что у нас уже достаточно наработанного материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и РФ и направить такое предложение России. Ждем от них ответа", — резюмировал Арахамия.

Напомним, утром 29 марта в турецком Стамбуле начались украино-российские переговоры. По итогам переговоров Арахамия сообщила, что Украина работает над созданием нового механизма гарантий безопасности. Однако он временно не будет работать относительноу оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

Читайте также: