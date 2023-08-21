В Украине достроили первую "трубу" для доставки воды после теракта на Каховской ГЭС

Из-за российского теракта на Каховской ГЭС перебои с водоснабжением имеют около миллиона украинцев.

В Днепропетровской области 21 августа началась первая нить водопровода, которая обеспечит доступ к воде около 25% населения Кривого Рога. Водоснабжение города пострадало после взрыва россиянами Каховской ГЭС.

Трубопровод начали строить на третий день теракта на Каховской ГЭС, то есть первую нить закончили менее чем за три месяца. Об этом сообщает Мининфраструктура.

В результате катастрофы на Каховской ГЭС без воды остались почти 70% жителей Кривого Рога. В некоторых районах вода не лучшего качества подается дважды в сутки в течение двух часов, уточнил глава Госагентства восстановления Мустафа Найем.

"Для запуска первого звена вода из реки Ингулец подается насосной станцией в подземный трубопровод. Далее по открытому каналу попадает в Южное водохранилище и подается жителям Кривого Рога. Этот процесс продлится до 10 дней", — отметили в ведомстве.

В общем звено "Ингульец – Кряжево" состоит из четырех нитей, запуск остальных трех должен состояться осенью. Они полностью обеспечат жителей Кривого Рога водой. Также речь идет и о запуске других участков:

"Марганец – Никополь – Покров" (длина 40,9 км);

"Запорожье – Томаковка – Марганец" (76,7 км).

Всего из-за российского теракта на Каховской ГЭС перебои с водоснабжением имеют около миллиона украинцев. В некоторых населенных пунктах воду подают только цистернами, а питьевую воду люди покупают в бутылках.

Ликвидация последствий взрыва Каховской ГЭС

Напомним, Каховская ГЭС была взорвана оккупационными войсками ночью 6 июня. Во вторник, 18 июля, правительство утвердило постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС, которое взорвали россияне ночью 6 июня. В Минэкономики посчитали сумму прямого ущерба, вызванного подрывом Каховской ГЭС, – по меньшей мере $2 млрд.

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