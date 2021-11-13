В Украине доступно более 10 миллионов доз вакцины против COVID: каких именно производителей

В Украине доступно более 10 миллионов доз вакцины против COVID: каких именно производителей

В целом Украина получила уже больше 31 миллиона доз вакцин.

Для прививки украинцев против COVID-19 в настоящее время доступны четыре вида вакцин разных производителей – в общей сложности 10 млн 320 тыс. доз.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Какие вакцины против COVID-19 доступны в Украине (данные на 10 ноября 2021 года):

4,56 млн доз CoronaVac;

2,93 млн доз Moderna;

2 млн доз Comirnaty (Pfizer);

830 тыс. доз AstraZeneca.

Центр общественного здоровья

"В центрах и пунктах вакцинации по всей Украине доступны вакцины CoronaVac, Comirnaty и AstraZeneca. Почти 3 млн доз вакцины Moderna, доставленной в рамках COVAX в это воскресенье, находятся на национальном складе. Вскоре их развезут во все регионы страны. До конца 2021 года Украина законтрактовала еще 11 млн доз вакцины Comirnaty и ожидает получить еще 4 млн доз этой вакцины в рамках международной помощи", — уточнили в Центре общественного здоровья.

Всего с начала кампании по прививке в Украину было завезено больше 31 млн доз вакцин. Их получили тремя путями:

за счет госбюджета через прямые закупки;

безоплатно через глобальную инициативу COVAX;

как гуманитарную помощь

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