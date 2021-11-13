В Украине доступно более 10 миллионов доз вакцины против COVID: каких именно производителей

В целом Украина получила уже больше 31 миллиона доз вакцин.
Для прививки украинцев против COVID-19 в настоящее время доступны четыре вида вакцин разных производителей – в общей сложности 10 млн 320 тыс. доз.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Какие вакцины против COVID-19 доступны в Украине (данные на 10 ноября 2021 года):
- 4,56 млн доз CoronaVac;
- 2,93 млн доз Moderna;
- 2 млн доз Comirnaty (Pfizer);
- 830 тыс. доз AstraZeneca.
"В центрах и пунктах вакцинации по всей Украине доступны вакцины CoronaVac, Comirnaty и AstraZeneca. Почти 3 млн доз вакцины Moderna, доставленной в рамках COVAX в это воскресенье, находятся на национальном складе. Вскоре их развезут во все регионы страны. До конца 2021 года Украина законтрактовала еще 11 млн доз вакцины Comirnaty и ожидает получить еще 4 млн доз этой вакцины в рамках международной помощи", — уточнили в Центре общественного здоровья.
Всего с начала кампании по прививке в Украину было завезено больше 31 млн доз вакцин. Их получили тремя путями:
- за счет госбюджета через прямые закупки;
- безоплатно через глобальную инициативу COVAX;
- как гуманитарную помощь
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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