В Украине другая ситуация: почему гарантии безопасности Израиля нам не подходят

Гарантии безопасности для стран не могут быть идентичными.

Израиль находится в окружении недружественных к нему стран, а Украина расположена на европейском континенте.

Об этом в эфире ТСН.UA сказал политконсультант Дмитрий Васильев.

Нужно вооружение и войска

Безусловно, нас окружают недружественные страны – Россия и Белоруссия. В то же время мы близки к странам-партнерам, которые являются членами НАТО. Кроме того, есть выход к Черному морю, который имеют и наши партнеры, и, к сожалению, Россия.

"Сказать так, что должны быть точно такие гарантии, как в Израиле, то, пожалуй, нет. Я думаю, что ключевой гарантией должно быть предоставление всего необходимого вооружения: самолетов, дальнобойных ракет", – считает Васильев.

Нужно увеличивать поставки вооружения, которое позволит ВСУ быстрее деоккупировать украинские территории. Более того, после войны присутствие войск стран-членов НАТО на нашей территории обязательно. По мнению политконсультанта, это станет реальной гарантией того, что наши партнеры будут бок о бок стоять с Украиной.

Ранее стало известно, что Израиль отклонил просьбу Вашингтона и Киева по поставкам вооружений украинской армии. Страна не решается передать Украине свою легендарную систему ПВО "Железный купол". Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил опасение, что это вооружение может попасть в руки Ирана.

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