В Украине два дня не будут работать пункты COVID-вакцинации: когда и что произошло

В Минздраве призвали не откладывать прививки против COVID-19 на послепраздничный период.
Пункты и центры вакцинации против COVID-19 в Украине 1 и 2 января 2022 года будут закрыты. В остальные праздничные дни они будут работать в штатном режиме.
Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич на брифинге 22 декабря.
"Пункты и центры вакцинации населения против COVID-19 1 и 2 января работать не будут. В первые дни после празднования Нового года мы даем возможность отдохнуть медицинским работникам. В то же время в остальные дни пункты вакцинации будут работать по обычному расписанию", — пояснила она.
На сегодняшний день в Украине создано более 1 400 мобильных бригад, более 3 300 пунктов прививки и более 500 центров вакцинации.
Узнать график работы пунктов и центров вакцинации и записаться на прививку можно на сайте "Все о вакцинации против COVID-19" или через контакт-центр Минздрава: 0800 60 20 19.
В Минздраве призвали не откладывать прививки против COVID-19 на послепраздничный период.
"Вакцинируйтесь, чтобы следующий год приносил вам только приятные сюрпризы", — добавили в Минздраве.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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