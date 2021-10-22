В Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу

В Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу

В стране выросло потребление медицинского кислорода.

В Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу из-за регламентные работы.

Об этом во время выступления в парламенте сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Сейчас два завода, занимающихся производством медицинского кислорода, остановились на плановые регламенте работы на 10-15 дней. Еще у одного производителя на западной Украине возникли технические неисправности", — рассказал глава министерства.

По его словам, в медицинских учреждениях в пять-шесть раз больше потребляют кислород, чем было раньше. Это связано с тем, что инфицированные "Дельтой" требуют больше кислородной поддержки. Общее количество необходимого кислорода в сутки составляет 977 000 литров в минуту, сообщил Ляшко.

Он заверил, что все пациенты обеспечены кислородной терапией в больницах: "К проведению плановых работ мы готовились совместно с производителями мы нашли им замену на этот период".

Как сообщалось, в Украине уже пять областей вошли в "красную" зону. При этом количество прививок там выросла на 100%. В центрах вакцинации в Херсонской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях уже несколько дней безумные очереди.

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