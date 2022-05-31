В Украине двух экс-нардепов подозревают в получении 300 тысяч долларов: они не явились на судебное заседание

В Украине двух экс-нардепов подозревают в получении 300 тысяч долларов: они не явились на судебное заседание

В Высшем антикоррупционном суде 30 мая было запланировано судебное заседание в отношении шести человек, в том числе двух экс-нардепов 8 созыва, обвиняемых в получении взятки.

Однако двое обвиняемых на судебное заседании не явились. Из-за чего их объявили в розыск.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

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Как стало известно, подозреваемым инкриминируют получение взятки в размере более 300 тысяч долларов. Такие средства они могли получить при содействии иностранной компании в добыче янтаря в Украине.

"Двое обвиняемых на судебное заседание не явились, в связи с чем коллегия судей ВАКС постановила объявить их в розыск, а судебное разбирательство в отношении них остановили. Следующее судебное заседание назначено на 3 июня 2022 года на 15:00", — отметили в пресс-службе антикоррупционного суда.

Напомним, что в Украине можно оформить выплаты от международных организаций через "єДопомога".

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