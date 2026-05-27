В Украине экстренно отключают свет после атак РФ: какие регионы пострадали больше всего

Часть украинцев в пяти областях остается без света. Это последствия российских обстрелов. О сроках восстановления света и графиках — рассказываем дальше.

Об этом сообщают в Министерстве энергетики Украины.

Будут ли отключения света 27 мая

Отключение света 27 мая происходит в пяти областях. Обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

Пока энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех украинцев. Возобновление энергосистемы длится круглосуточно.

В Харьковской области во время работы бригада энергетиков попала под российскую дроновую атаку. Двое работников получили ранения. Их доставили в больницу.

«Из-за непогоды без электроснабжения остаются 15 населенных пунктов в Сумской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением», — пишут в Минэнерго.

Стабилизационные или аварийные отключения по Украине на 27 мая не запланированы. Отключения завершатся, как только энергетики починят последствия ночных российских ударов.

Энергетики призывают украинцев перенести активное энергопотребление сегодня на дневное время — с 10:00 до 16:00. Вечером просят использовать электроэнергию бережливо.

Отключения света летом: чего ждать украинцам

Напомним, в Украине могут снова ввести отключение света из-за погодных условий. По словам экс-председателя правления «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, стабильность поставок летом под большим вопросом, поскольку аномальная жара до +35 °C создаст чрезмерную нагрузку на сеть. Гарантировать абсолютное отсутствие отключений в таких условиях сегодня никто не может.

Дополнительной угрозой остаются потенциальные атаки со стороны российских оккупантов. Враг подстраивает свои удары под климатические условия, чтобы нанести максимальный ущерб, поэтому может снова атаковать энергосистему именно во время пиковой летней жары.

Наряду с внешними угрозами обостряется внутренний системный кризис из-за огромных долгов за электроэнергию. Как отметил Кудрицкий, злобными неплательщиками, которые годами берут электричество из сети и не платят за него, есть вовсе не рядовые граждане, а преимущественно государственные и коммунальные предприятия.

