В Украине - экстренные отключения света: где и когда вернутся к графикам

Во вторник, 4 июня, в ряде областей произошли экстренные отключения света. К плановым графикам вернутся, когда уровень потребления вернется в пределы введенных ранее лимитов.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК и "Укрэнерго".

"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается. Поэтому по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения в Киевской и Донецкой областях", — говорится в сообщении.

Также в Киеве ввели экстренные отключения электричества. По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, столица вышла за лимиты, поэтому "Укрэнерго" дала команду на экстренные отключения. Пока в Киеве график не работают.

Впоследствии в НЭК "Укрэнерго" уточнили, что во многих регионах потребление электроэнергии значительно превысило лимиты. Компания вынужденно применила с 14:25 аварийные отключения, а с 14:50 – специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей.

"Несмотря на неоднократные требования "Укрэнерго" к облэнерго придерживаться доведенных до областей лимитов, потребления в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжило расти", — подчеркнули в НЭК.

Отмечается, что эти ограничения будут действовать, пока уровень потребления в областях не вернется в пределы лимитов. Тогда облэнерго смогут вернуться к плановым графикам отключения света.

Как сообщалось, "Укрэнерго" на вторник, 4 июня, установило лимиты потребления электроэнергии в Украине. Планировалось, что по всей территории страны отключения света будут происходить по графику в течение всего дня.

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