В Украине электроснабжение возобновили более 55,8 тысяч абонентов

В Украине электроснабжение возобновили более 55,8 тысяч абонентов

Украинская энергосистема уже неделю работает совместно с европейской.

За минувшие сутки электроснабжения восстановлено более 55,8 тысяч абонентов.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

В частности, в Донецкой области — почти 24 тысяч, в Киевской — почти 13 тысяч, в Харьковской — 7 тысяч, в Запорожской — 6,5 тысяч, в Сумской — более 3,5 тысяч, в Николаевской — более 1,7 тысяч потребителей.

Заживлены линии электропередачи в Херсонской области. Ужесточена надежность электроснабжения Киева.

Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть свет и тепло украинским гражданам.

Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.

По состоянию на 22 марта оставались обесточенными свыше 1318 населенных пунктов, всего свыше 865 тысяч потребителей. Без газоснабжения остаются более 291 тысячи потребителей.

"Украинская энергосистема уже неделю работает совместно с европейской. Частота в сети держится на уровне 50 Гц. Уровень потребления электроэнергии стабилен. Все виды электростанций работают в сети. Электроэнергии производится достаточно, чтобы обеспечить потребности населения, военных, больниц, коммунальных предприятий и других потребителей", – говорится в сообщении.

Важно:

Жители многоэтажки хотят отказаться от подачи горячей воды и электроэнергии | Новости Киева