Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Украине электроснабжение возобновили более 55,8 тысяч абонентов

Дата публикации
Просмотры
45
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине электроснабжение возобновили более 55,8 тысяч абонентов

pixabay.com

Украинская энергосистема уже неделю работает совместно с европейской.

За минувшие сутки электроснабжения восстановлено более 55,8 тысяч абонентов.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

  • В частности, в Донецкой области — почти 24 тысяч, в Киевской — почти 13 тысяч, в Харьковской — 7 тысяч, в Запорожской — 6,5 тысяч, в Сумской — более 3,5 тысяч, в Николаевской — более 1,7 тысяч потребителей.
  • Заживлены линии электропередачи в Херсонской области. Ужесточена надежность электроснабжения Киева.
  • Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть свет и тепло украинским гражданам.
  • Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.
  • По состоянию на 22 марта оставались обесточенными свыше 1318 населенных пунктов, всего свыше 865 тысяч потребителей. Без газоснабжения остаются более 291 тысячи потребителей.

"Украинская энергосистема уже неделю работает совместно с европейской. Частота в сети держится на уровне 50 Гц. Уровень потребления электроэнергии стабилен. Все виды электростанций работают в сети. Электроэнергии производится достаточно, чтобы обеспечить потребности населения, военных, больниц, коммунальных предприятий и других потребителей", – говорится в сообщении.

Важно:

Жители многоэтажки хотят отказаться от подачи горячей воды и электроэнергии | Новости Киева

Жители многоэтажки хотят отказаться от подачи горячей воды и электроэнергии | Новости Киева

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация