В Украине электроснабжение возобновили более 55,8 тысяч абонентов

Украинская энергосистема уже неделю работает совместно с европейской.
За минувшие сутки электроснабжения восстановлено более 55,8 тысяч абонентов.
Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.
- В частности, в Донецкой области — почти 24 тысяч, в Киевской — почти 13 тысяч, в Харьковской — 7 тысяч, в Запорожской — 6,5 тысяч, в Сумской — более 3,5 тысяч, в Николаевской — более 1,7 тысяч потребителей.
- Заживлены линии электропередачи в Херсонской области. Ужесточена надежность электроснабжения Киева.
- Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть свет и тепло украинским гражданам.
- Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.
- По состоянию на 22 марта оставались обесточенными свыше 1318 населенных пунктов, всего свыше 865 тысяч потребителей. Без газоснабжения остаются более 291 тысячи потребителей.
"Украинская энергосистема уже неделю работает совместно с европейской. Частота в сети держится на уровне 50 Гц. Уровень потребления электроэнергии стабилен. Все виды электростанций работают в сети. Электроэнергии производится достаточно, чтобы обеспечить потребности населения, военных, больниц, коммунальных предприятий и других потребителей", – говорится в сообщении.
Важно:
- Нападение России на Украину: как начиналось путинское вторжение
- Что должен знать каждый украинец в условиях войны: правила и советы