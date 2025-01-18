В Украине еще одна категория граждан получила право на отсрочку: что известно

Кабинет министров по инициативе МВД принял постановление, дающее право на отсрочку от мобилизации родным пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что правительством приведена в соответствие с требованиями Закона "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах" процедура получения отсрочки на военную службу во время мобилизации для родных, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В министерстве подчеркивают, что получили значительное количество обращений от родных лиц, пропавших без вести с просьбой устранить юридическую коллизию, что делает невозможным их право на получение отсрочки от мобилизации

Ранее основанием для получения такой отсрочки было решение суда о признании лица пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Впрочем, правовая процедура принятия такого решения судом действующим законодательством не предусмотрена. Поэтому родные лиц, пропавших без вести, были лишены возможности получить отсрочку. Теперь родным нужно будет получить выписку из Реестра лиц, пропавших без вести — вместо решения суда.

К категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, в частности :

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) пропали без вести во время защиты и действия военного положения;

женщины и мужчины (или опекуны), воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого (таких) ребенка (детей) признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что ТЦК могут мобилизовать даже забронированных работников.

Читайте также: