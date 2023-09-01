В Украине еще одной категории граждан разрешили выезжать за границу

В Украине разрешили выезжать за границу студентам или курсантам, получающим образование по авиационным специальностям, но есть нюанс.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

В частности, разрешили уезжать студентам, которые учатся по авиационным специальностям и не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

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"Таким лицам можно выезжать за пределы Украины, если они нуждаются в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства нашего государства", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине возник юридический казус, когда в законе запрет выезда мужчин за границу фактически не зафиксирован, однако на практике ситуация противоположна.

Также Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия пояснил, что тех мужчин, которые выехали за границу с помощью поддельных справок о "непригодности" к мобилизации, могут экстрадировать в Украину и наказать их в соответствии с законодательством.

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