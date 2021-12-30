В Украине еще одной категории людей рекомендуют делать бустерную COVID-прививку: в Минздраве объяснили ее необходимость

В Украине еще одной категории людей рекомендуют делать бустерную COVID-прививку: в Минздраве объяснили ее необходимость

Сейчас бустерную прививку делают медикам.

В Украине рекомендовали делать бустерную COVID-прививку людям старше 60 лет. Дополнительную дозу рекомендуют вводить через 6 месяцев после завершения базового курса вакцинации.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в комментарии "Суспільному".

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Он напомнил, что на прошлой неделе соответствующее решение приняла Национальная техническая группа экспертов, рассматривавших вопрос более широкого использования бустерной дозы. Скорее всего, по его словам, это решение также будет введено в действие соответствующим приказом Минздрава.

Кузин объяснил, что благодаря бустерной дозе повышается эффективность вакцинального комплекса.

"Если мы посмотрим на эффективность против "Омикрона" обычного вакцинного комплекса, то по последним научным исследованиям примерно на 30% снижается эффективность вакцины против тяжелого течения короновирусной болезни, от риска заболеть или от риска умереть. Для того, чтобы восстановить такой уровень защиты, сделать его тем, который заявлен первично, бустерная доза она рекомендована, она позволяет восстановить такой уровень защиты", — уточнил главный санврач.

Министерство здравоохранения уже разрешило применить бустерную дозу медикам: ее по состоянию на 30 декабря получили уже 1392 человека.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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