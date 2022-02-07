В Украине еще одной категории населения разрешат покупать лекарства за "ковидную тысячу": когда будет решение

Минфин получил поручение сделать прогноз выплат за "бустер".
В Украине на этой неделе будет принято решение о расширении программы "єПідтримка", в пределах которой "ковидную тысячу" за вакцинацию потратить на покупку лекарства смогут лица с инвалидностью I и II групп.
Об этом шла речь на селекторном совещании в Офисе президента Украины.
Кроме того, в ближайшее время появится возможность тратить 1 тыс. грн. на коммунальные услуги. Всего в рамках программы "єПідтримка" украинцам уже перечислено 7,8 млрд грн.
"На этой неделе правительство примет решение о расширении инициированной президентом программы "єПідтримка": кроме людей старше 60 лет, покупать лекарства за предоставленные государством средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп", — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
Премьер-министр дал поручение Министерству финансов сделать прогноз выплат за бустерную вакцинацию.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, одну тысячу гривен могут получить украинцы, имеющие две дозы прививки от коронавируса. Недавно президент Владимир Зеленский обещал, что в рамках программы "єПідтримка" будет добавлено плюс еще 500 гривен для тех граждан Украины, которые получат третью бустерную дозу прививки.
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