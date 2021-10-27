В Украине еще семь областей переходят в "красную" зону карантина: перечень

Киев на данный момент пока еще остается "оранжевым".
В "красную" зону карантина с 30 октября перейдут еще 7 областей: Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.
Соответствующее решение приняла 27 октября Госкомиссия ТЭБ и ЧС, сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей", – говорится в сообщении.
Напомним, что по состоянию на 27 октября в Украине "красные" уже 8 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская.
"Красный" уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений, которые вводятся в регионах, в частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.д.
Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.