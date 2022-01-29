В Украине еще шесть областей имеют риск перехода в "красную" зону карантина: Ляшко назвал, какие именно

В Украине еще шесть областей имеют риск перехода в "красную" зону карантина: Ляшко назвал, какие именно

Ивано-Франковская и Ровенская области уже "покраснели".

Еще шесть регионов в Украине имеют риск перейти в "красную" зону карантина. Это Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области.

Об этом во время Часа вопросов к правительству в Раде 28 января заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он напомнил, что к "красному" уровню карантина уже отнесены Ивано-Франковская и Ровенская области.

"И неслучайно вспышка начинается именно с запада Украины и этих двух регионов. Это регионы с одним из самых низких уровней охвата полным курсом вакцинации - 36% и 42% взрослого населения соответственно... Регионы-аутсайдеры по вакцинации активно двигаются в сторону красного уровня эпидопасности. Самый высокий риск быстрого перехода к красному уровню эпидопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области", — подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что регионы-лидеры по вакцинации, а это Киев, Киевская и Полтавская области, находятся в "желтом" уровне карантина и имеют одни из самых низких уровней госпитализаций и занятости "ковидных" коек с кислородом.

Следует отметить, что согласно данным Минздрава, по состоянию на 28 января в Украине две области уже "красные" – Ивано-Франковская и Ровенская, 15 – "оранжевые" и 8 регионов, в том числе и Киев – "желтые".

Министерство здравоохранения Украины

Напомним, второй день подряд коронавирус бьет рекорды. Так, 28 января у нас более 34 тысяч инфицированных — это на 2 тысячи больше, чем вчера.