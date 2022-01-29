В Украине еще шесть областей имеют риск перехода в "красную" зону карантина: Ляшко назвал, какие именно

Ивано-Франковская и Ровенская области уже "покраснели".
Еще шесть регионов в Украине имеют риск перейти в "красную" зону карантина. Это Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области.
Об этом во время Часа вопросов к правительству в Раде 28 января заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Он напомнил, что к "красному" уровню карантина уже отнесены Ивано-Франковская и Ровенская области.
"И неслучайно вспышка начинается именно с запада Украины и этих двух регионов. Это регионы с одним из самых низких уровней охвата полным курсом вакцинации - 36% и 42% взрослого населения соответственно... Регионы-аутсайдеры по вакцинации активно двигаются в сторону красного уровня эпидопасности. Самый высокий риск быстрого перехода к красному уровню эпидопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области", — подчеркнул Ляшко.
Он добавил, что регионы-лидеры по вакцинации, а это Киев, Киевская и Полтавская области, находятся в "желтом" уровне карантина и имеют одни из самых низких уровней госпитализаций и занятости "ковидных" коек с кислородом.
Следует отметить, что согласно данным Минздрава, по состоянию на 28 января в Украине две области уже "красные" – Ивано-Франковская и Ровенская, 15 – "оранжевые" и 8 регионов, в том числе и Киев – "желтые".
Напомним, второй день подряд коронавирус бьет рекорды. Так, 28 января у нас более 34 тысяч инфицированных — это на 2 тысячи больше, чем вчера.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также:
- "Есть осторожный оптимизм": в ВОЗ назвали условие перехода коронавируса в эндемическую фазу
- "Новой волны не избежать, потому что мы уже в ней": Светлана Гук спрогнозировала, сколько будет продолжаться пик коронавирусной болезни
- "Заболеют все, кто еще не болел": в Украине новая вспышка коронавируса, чего ожидать от "Омикрона"