В Украине 9 февраля ожидается снижение температуры воздуха и гололедица на дорогах, в ряде регионов возможен небольшой снег.

Проце сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

По данным синоптиков, в большинстве западных, южных и восточных областей прогнозируется небольшой снег, на остальной территории — без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13-18° мороза, на Прикарпатье, юге и юго-востоке страны — 9-14° мороза, на Закарпатье около 0°. Днем ожидается 7-12° мороза, на Прикарпатье, юге и юго-востоке — 3-8° мороза, на Закарпатье 1-6° тепла.

В Киевской области и городе Киеве 9 февраля будет облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах гололедица. Ночью по области 13-18° мороза, днем 7-12° мороза; в Киеве ночью 14-16° мороза, днем 8-10° мороза.

Также объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях: 9 февраля на дорогах Киевской области и Киева гололедица, уровень опасности — I (желтый). Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

