В Украине еще в двух областях могут ввести графики отключения света

Кроме Харькова, где действуют графики отключения электроэнергии, применены они могут в Одесской и Хмельницкой области.

В двух областях Украины из-за ситуации с электроэнергией могут ввести графики отключения света. Это произошло после массированных обстрелов со стороны оккупантов 22 марта.

Об этом сообщили в "Укрэнерго", глава Одесской ОВА Олег Кипер и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Кроме Харькова, где сейчас действуют графики отключения электроэнергии, применены они могут в Одесской и Хмельницкой области. В Одессе, например, сейчас отключенных абонентов нет, однако если будет расти нагрузка – возможны плановые отключения по техническим причинам.

"Энергетики обращаются с просьбой снизить нагрузку на сети, чтобы окончательно привести энергосистему в нормальное состояние. Не используйте одновременно мощные электрические устройства, по возможности включайте приборы не в пиковый час", — подчеркнул глава Одесской ОВ Олег Кипер.

В то же время в Харькове отключено от электроэнергии до 200 тысяч абонентов города. Энергетики продолжают работать 24/7 над ликвидацией последствий обстрелов.

"Разрабатываются графики плановых отключений. Это позволит подавать электропитание на всех потребителей города", - рассказал глава Харьковской ОВД.

Напомним, что этой ночью кафиры снова устроили дроновый террор юго-восточных регионов. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась почти всю ночь.

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