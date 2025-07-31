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В Украине есть активный вулкан, о котором почти никто не знает: где расположен
Вблизи села Старуня расположен единственный в Украине активный грязевой вулкан.
Украина, несмотря на отсутствие ассоциаций с классическими вулканами, как в Исландии или Италии, все же имеет уникальный геологический феномен. Вместо потухших вулканов, находящихся на нашей территории, в Ивано-Франковской области расположена настоящая природная редкость — активный грязевой вулкан.
Об этом сообщает 24 канал.
Старушка: грязевой вулкан как живой индикатор Земли
В предгорье Карпат, вблизи села Старуня, Богородчанского района, Ивано-Франковской области, находится единственный в Украине активный вулкан. «дышит», периодически бурля и выделяя дым.
Этот вулкан является естественным сейсмическим индикатором. Ученые заметили, что его активность — интенсивность и частота выбросов — усиливается за несколько дней до землетрясения. Даже если эпицентр находится за тысячи километров.
Кроме своего научного значения, грязи и минерализованные воды Старунского вулкана обладают лечебными свойствами. Их используют для оздоровления благодаря противовоспалительному действию, что привлекает сюда туристов, интересующихся медицинским туризмом.
Старуха — это настоящий геологический феномен, открывающий нам «окно» во внутреннюю жизнь планеты. Это не просто интересная туристическая локация, а важнейшая научная точка для сейсмологических и геологических исследований.
Напомним, после землетрясения на Камчатке в России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Это удалось запечатлеть на видео.
Вулкан Ключевская Сопка извергается на Камчатке из-за величайшего с 1952 года землетрясения. Сейчас там наблюдается сильное свечение и схождение раскаленной лавы по заднему склону.