В Украине есть активный вулкан, о котором почти никто не знает: где расположен

Вулкан Старуня в Украине (фото: karpatium/chelana) / © 1i.com.ua

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Украина, несмотря на отсутствие ассоциаций с классическими вулканами, как в Исландии или Италии, все же имеет уникальный геологический феномен. Вместо потухших вулканов, находящихся на нашей территории, в Ивано-Франковской области расположена настоящая природная редкость — активный грязевой вулкан.

Об этом сообщает 24 канал.

Старушка: грязевой вулкан как живой индикатор Земли

В предгорье Карпат, вблизи села Старуня, Богородчанского района, Ивано-Франковской области, находится единственный в Украине активный вулкан. «дышит», периодически бурля и выделяя дым.

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Этот вулкан является естественным сейсмическим индикатором. Ученые заметили, что его активность — интенсивность и частота выбросов — усиливается за несколько дней до землетрясения. Даже если эпицентр находится за тысячи километров.

Кроме своего научного значения, грязи и минерализованные воды Старунского вулкана обладают лечебными свойствами. Их используют для оздоровления благодаря противовоспалительному действию, что привлекает сюда туристов, интересующихся медицинским туризмом.

Старуха — это настоящий геологический феномен, открывающий нам «окно» во внутреннюю жизнь планеты. Это не просто интересная туристическая локация, а важнейшая научная точка для сейсмологических и геологических исследований.

Напомним, после землетрясения на Камчатке в России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Это удалось запечатлеть на видео.

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Вулкан Ключевская Сопка извергается на Камчатке из-за величайшего с 1952 года землетрясения. Сейчас там наблюдается сильное свечение и схождение раскаленной лавы по заднему склону.