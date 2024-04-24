В Украине есть дефицит электроэнергии: без света – более 200 тыс. потребителей

В результате повреждения энергообъектов на протяжении всех суток в энергосистеме Украины сохраняется дефицит электроэнергии. В связи с ограничением потребления без света остается 207 тыс. потребителей в Харьковской области.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

По данным "Укрэнерго", на утро 24 апреля потребление электроэнергии на 10% превышало уровень предыдущего дня в это же время.

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"В то же время в течение всех суток в энергосистеме сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей", — говорится в заявлении.

В компании призвали украинцев бережно потреблять электроэнергию.

В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. На утро 24 апреля в области было обесточено около 207 тыс. бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление света для промышленности Криворожья.

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Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден третий день подряд привлекать аварийную помощь в течение почти всех суток из энергосистем стран Европы.

Также сообщается, что в Одесской области в результате утренней атаки 24 апреля была повреждена часть оборудования местного облэнерго. Обесточена часть потребителей в одном из районов Одессы. Продолжаются ремонты и энергетики пытаются вернуть свет к концу дня.

Из-за непогоды были обесточены 23 населенных пункта в Хмельницкой области. По другим причинам обесточены 400 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть обесточения в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях.

Напомним, утром 24 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Одессе, в результате чего там возникли проблемы со светом. Энергетики ДТЭК начали возвращать электричество в дома.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Утренний обстрел Одессы! Исчез свет, до 30 домов повреждены

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