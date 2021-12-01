В Украине есть единственный регион, где ухудшается COVID-ситуация: Ляшко назвал, какой именно

В Украине есть единственный регион, где ухудшается COVID-ситуация: Ляшко назвал, какой именно

В целом в Украине ситуация с COVID-19 улучшается.

Закарпатская область является единственным регионом Украины, где ухудшается ситуация с коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, в Украине средний процент спада госпитализаций составляет -13%, за последние семь дней количество госпитализированных в Закарпатской области выросло на +9% и темпы роста ежедневно ускоряются.

Кроме того, в области продолжается фиксировать столько же случаев коронавируса, как и на прошлой неделе. В тоже время, средний показатель спада новых случаев заболевания в Украине составляет -20%.

"Закарпатская область является единственным регионом Украины, где госпитализации преобладают над выписками. Такой разрыв составляет +15%, и в последнее время только растет. При том, что в среднем по стране количество госпитализированных на -19% меньше количества выписанных. Как следствие, загруженность больничных коек в регионе растет, в то время как в Украине происходит разгрузка медицинской системы", — сообщил глава Минздрава.

Как уточнил Ляшко, занятость коек с кислородом в Закарпатской области составляет 62%, что на треть больше средней загруженности коек в Украине.

"К сожалению, несмотря на все эти неутешительные цифры, уровни охвата прививками против COVID-19 также остаются на неудовлетворительно низком уровне", — отметил Ляшко.

Как сообщалось, новый штамм коронавируса "Омикрон" может попасть в Украину из ЕС уже через несколько недель. Есть вероятность, что его могут завезти на Закарпатье заробитчане, которые будут возвращаться домой на новогодне-рождественские праздники.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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