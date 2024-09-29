В Украине есть обесточивание в шести областях: что происходит в энергосистеме 29 сентября

В результате обстрелов за минувшие сутки были обесточены населенные пункты в шести областях.

Об этом сообщает Минэнерго.

По данным ведомства, энергетики активно возобновляют электроснабжение, и уже удалось включить более шести тысяч потребителей. Свет выключать по графику сегодня не планируют.

Из-за обстрелов за минувшие сутки без света находились населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областях. Больше всего пострадала Черниговщина. Там без электричества осталось 438 абонентов. В Харьковской области энергетики также успешно возобновили питание после обесточивания.

В западном регионе были отключения абонентов по технологическим причинам и грозе, но питание уже возобновлено. В центральных областях выключалась высоковольтная линия из-за технических нарушений. По состоянию на данный момент ситуация стабилизировалась.

Всего за сутки было восстановлено питание для 6917 потребителей, но еще 490 населенных пунктов остаются частично или полностью без электричества из-за боевых действий и технических проблем.

Напомним, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что обстрелы энергетических объектов угрожают новым блэкаутом — как это было в 2022-2023 годах.

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