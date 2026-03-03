В Украине есть село без жителей, но с уникальными достопримечательностями: где расположено

Иллюстративное фото старого дома / © cntime.cn.ua

Реклама

В Новгород-Северском районе Черниговской области село Кривуша официально осталось без всякого жителя, однако продолжает существовать как уникальная природная ячейка. На территории Семеновской общины, где расположено село-призрак, зарегистрированы сразу четыре объекта природно-заповедного фонда.

Об этом пишет Черниговщина туристическая.

По данным проекта «Черниговщина туристическая», процесс депопуляции в Кривуше длился десятилетиями. Еще 25 лет назад в населенном пункте проживало всего два человека, а окончательно село опустело около восьми лет назад. Несмотря на отсутствие жителей этот пункт остается на карте региона благодаря своему естественному значению.

Реклама

Кривуша уникальна тем, что вокруг пустых домов раскинулись заповедные зоны. В список памятников, прославивших эту местность, входят:

Ботанический заказник «Кривуша» (имеет одноименное с селом название);

Гидрологический заказник «Гало» ;

Гидрологический заказник «Рутское» (оба впоследствии были включены в состав более широкого заказника «Кривуша»);

Заповедное урочище «Базарный гай».

Село на Черниговщине Кривуша. / © cntime.cn.ua

Эти объекты охраняют уникальные лесные и болотные массивы Черниговского Полесья. Таким образом, даже после исчезновения человеческого поселения территория сохраняет статус важного экологического резервата Украины.

Напомним, во время реставрации викторианского дома супруги обнаружили в стенах старинные фотографии, газеты, игрушки и другие предметы старше 100 лет.